В России отреагировали на призыв США к Украине по «Северному потоку-2»

Украина явно мешает США и Германии договориться по вопросу строительства «Северного потока-2». Так первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация американского президента призвала Киев воздержаться от критики соглашения с Германией по проекту. Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

По информации издания Politico, власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

США также попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Джабаров: Соглашение не сможет повлиять на реализацию самого проекта

Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что, вероятно, не все, что будет в соглашении между Германией и США, понравится Украине. Он считает, что в договоре речь будет идти о завершении строительства магистрального газопровода.

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«Я думаю, что вмешательство Украины в соглашение, которое готовится и сегодня, вероятно, будет озвучено, между Германией и США по "Северному потоку-2" не нужно Штатам. Украина их немножко настораживает, потому что она может дискредитировать политику американцев. Все эти конфликты, которые там постоянно возникают то с нами, то еще с кем-то, им не нужны. Поэтому, я думаю, они не хотят публичности», — сообщил Джабаров.

Сенатор отметил, что, вероятнее всего, соглашение обяжет Германию взять на себя некие обязательства по влиянию на Россию. Кроме этого, он считает, что в документе будет пункт о продолжении прокачки газа через территорию Украины. «Хотя, как мы понимаем, если они к такому соглашению придут, нас это ни к чему не обязывает», — заметил зампред профильного комитета Совета Федерации.

«Скорее всего, будет какая-то договоренность о том, что США и Германия будет как-то это координировать, и Украина им явно здесь мешает. Потому что вот та непредсказуемая реакция на любой шаг может нарушить все договоренности, к которым они пришли», — сообщил политик.

На вопрос о том, почему Россия не приглашена к обсуждению дальнейшего будущего «Северного потока-2» Джабаров заявил, что Москве там не о чем договариваться.

«У России есть коммерческий проект с Германией по прокладке "Северного потока-2". "Северный поток-1" уже работает, "Северный поток-2" заработает к концу года, мы рассчитываем. Этот коммерческий проект не касается Соединенных Штатов. О чем нам с ними договариваться? Что, нам их спрашивать разрешения на прокачку газа? Это просто унизительно, и мы никогда на это не пойдем. Это они между собой о чем-то договариваются. Тем не менее я не думаю, что это соглашение может повлиять на реализацию самого проекта», — заключил Джабаров.

Накануне Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству газопровода.

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения США и Германии станет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.