Мир
 
Последние новости
Ученые признали экстракт полыни эффективным против COVID-19
Глава ВОЗ раскрыл способ остановки пандемии коронавируса
Опубликовано видео из «золотого дворца» задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Российский губернатор призвал мэров региона отдать машины врачам
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях
«Ростех» создаст уникальные авиабомбы на основе «Дрели»
В Токио стартовали первые соревнования Олимпийских игр-2020
ВОЗ предупредила о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса
Леса России предложили разрешить приватизировать
Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам
Новости партнеров
Прослушать новость

Антонов назвал критику «Северного потока-2» нечестной конкуренцией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America назвал критику газопровода «Северный поток-2» проявлением нечестной конкуренции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам трубопровод является исключительно экономическим проектом. «Я не понимаю, почему мы должны использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество», — сказал он.

Антонов выразил надежду, что в Вашингтон поймет исключительно коммерческий характер проблемы. «Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать. Это наши партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые мы предлагаем», — добавил он.

Ранее агентству Bloomberg стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По его данным, если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Берлин примет ответные меры, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

12 июля сообщалось, что первая ветка российского газопровода готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Антонов заявил об использовании США Украины для влияния на политику России
Сделку по «Северному потоку 2» назвали победой для России и катастрофой для США
Названа дата объявления США и Германией о сделке по «Северному потоку-2»