Антонов назвал критику «Северного потока-2» нечестной конкуренцией

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America назвал критику газопровода «Северный поток-2» проявлением нечестной конкуренции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам трубопровод является исключительно экономическим проектом. «Я не понимаю, почему мы должны использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество», — сказал он.

Антонов выразил надежду, что в Вашингтон поймет исключительно коммерческий характер проблемы. «Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать. Это наши партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые мы предлагаем», — добавил он.

Ранее агентству Bloomberg стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По его данным, если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Берлин примет ответные меры, это могут быть, в частности, санкции против российского энергетического экспорта.

12 июля сообщалось, что первая ветка российского газопровода готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.