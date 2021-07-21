Антонов заявил об использовании США Украины для влияния на политику России

Официальные лица в США пытаются использовать Украину для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где эта страна находится. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала RT America, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики», — сказал он.

По словам Антонова, поведение Соединенных Штатов и есть то, что Вашингтон называет «вредоносной активностью», хотя приписывает ее России.

«Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? <...> Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», — добавил он.

В июне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков назвал условие для присоединения США к урегулированию на Украине. По его словам, это возможно, если Вашингтон сможет подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений. «Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — добавил он.