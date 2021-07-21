Сделку по «Северному потоку 2» назвали победой для России и катастрофой для США

Сделка по проекту строительства газопровода «Северный поток 2» станет победой для России и геополитической «катастрофой для США и союзников». Об этом написал американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в статье, опубликованной на его сайте.

По его словам, президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину. Он выразил мнение, что Россия после завершения строительства трубопровода якобы будет по-прежнему энергетически шантажировать Европу.

Круз часто выступает с критикой в адрес "Северного потока - 2" и призывает администрацию США ввести дополнительные санкций, направленные на то, чтобы помешать реализации газопровода.

Ранее в СМИ появилась информация, что США и Германия объявят о заключении договоренностей по «Северному потоку - 2» уже 21 июля. Согласно этим данным, администрация президента США Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в вопросах дипломатии.