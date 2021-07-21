Киев отреагировал на сделку США и Германии по «Северному потоку-2»

В Киеве отреагировали на сделку США и Германии по «Северному потоку-2», там рассчитывают прояснить позицию относительно газопровода во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, об этом заявил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк в интервью порталу Liga.net.

Таким образом он прокомментировал статью издания Politico, в которой отмечалось, что Соединенные Штаты попросили Украину не критиковать будущую сделку. Советник подчеркнул, что Киев не может полагаться на формальные политические обещания.

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Подоляк заявил, что «Северный поток-2» угрожает не только Украине, но и Европе в целом, в то время как Россия заинтересована в нем не столько по экономическим, сколько по политическим причинам, и «тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских».

Советник заключил, что для обеспечения безопасности Киев ведет работу на разных уровнях, с точки зрения политики, дипломатии и юриспруденции.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию угрозе запуска газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров. Позже Белый дом призвал Украину «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по российскому проекту.

