В США опровергли информацию о требовании к Киеву «помолчать»

В США не просили Киев «помолчать» из-за сделки по «Северному потоку-2». Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле в интервью изданию «Радио Свобода» (признано иностранным агентом в России).

Он опроверг информацию о подобном требовании и подчеркнул, что у Украины «есть свой голос». По его словам, Соединенные Штаты стремятся к «близкому и конструктивному партнерству» с «украинскими друзьями», в котором обе стороны будут отстаивать «общие интересы и ценности».

Шолле подтвердил, что США и Германия обсуждали вопрос энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что республике обеспечат «существенную поддержку ее энергетического сектора», однако отказался раскрывать конкретные детали.

Накануне издание Politico сообщило, что в Соединенных Штатах призвали украинских коллег воздерживаться от критики «Северного потока-2» в связи с договоренностью по вопросу газопровода, достигнутой Вашингтоном и Берлином. По информации издания, американские власти заявили, что публичные выступления против соглашения могут повредить отношениям Украины и США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и ФРГ договорились по «Северному потоку-2». Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения стало увеличение инвестиций в преобразование энергетики, повышение энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.