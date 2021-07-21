Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В ходе разговора Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений, а также транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток-2». Кроме того, были подняты двусторонние вопросы, заявили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль, обе стороны удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода.

Ранее США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». По условиям соглашения, Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Германия будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Наконец, Германия и США совместно будут помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.