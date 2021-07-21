Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе германской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ситуация с «Северным потоком-2»

В рамках переговоров Путин и Меркель обсудили строительство газопровода «Северный поток-2», которое близится к завершению. Лидеры стран выразили удовлетворение заканчивающимся процессом.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза» Пресс-служба Кремля Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кремль также раскрыл иные детали о переговорах двух политиков. Меркель рассказала российскому коллеге об итогах переговоров по «Северному потоку-2» с американским президентом Джо Байденом.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие часы 21 июля пообещала обнародовать детали соглашения, достигнутого с германским правительством. Отмечается, что США приняли решение не рисковать отношениями со своим ключевым союзником.

«Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником» Официальный представитель Госдепа Нед Прайс Фото: Reuters

Об Украине

Путин и Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» о доставке газа через Украину и после 2024 года.

Кроме того, в ходе разговора Путин обратил особое внимание на дискриминационный закон «О коренных народах Украины», принятый украинской Радой. Согласно документу, к ним относятся автохтонные этнические сообщества, сформировавшиеся на территории Украины, обладающие самобытным языком, культурой и не имеющие государственного образования за пределами страны. Русские не включены в это определение, за что закон получал многократную критику от Москвы.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины". Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского "Комплекса мер» 2015 года"» Пресс-служба Кремля Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Природные бедствия

Лидеры стран также обсудили стихийные бедствия, сложившиеся в обоих государствах. Так, Меркель выразила надежду, что в ближайшее время лесные пожары в Якутии будут потушены. Из-за природных пожаров более 100 населенных пунктов российского региона заволокло дымом. Путин, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, в результате которых погибли 160 человек.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскрыл цели государства в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что Берлин стремится развивать прагматичное взаимодействие с Россией в возможных для этого областях.