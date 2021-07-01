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МИД Германии рассказал о цели в отношениях с Россией

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия намерена поддерживать диалог с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас, его слова передает газета Rzeczpospolita.

Дипломат отметил, что Евросоюз находится в напряженных отношениях с российской стороной. Он подчеркнул, что цель Берлина — развитие прагматичного взаимодействия с Россией в тех областях, в которых это возможно.

По словам Мааса, в ходе переговоров с Россией Германии следует прислушиваться и артикулировать свои интересы. «Однако одновременно в случаях нарушения закона и провокаций мы и дальше будем занимать ясную позицию, совместно и адекватно реагировать», — заявил министр.

23 июня канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.

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