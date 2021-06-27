В Германии назвали фатальным отказ от саммита с Россией

Европе не следует отказываться от возможности провести саммит с Россией и последовать примеру встречи российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве, приводит РИА Новости мнение немецкого журналиста Сабины Шольт.

По ее словам, отношения между Россией и странами Европы требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от проведения совместного саммита, предложенного ранее лидерами Франции и Германии, окажется фатальным. «Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать», — считает Шольт.

По ее мнению, в последнее время Европа, вместо того чтобы идти на контакт, озвучивала России «беззубые угрозы» с помощью санкций и экономического давления, однако это ни к чему не привело.

Журналист призвала европейские страны «взять себя в руки», перестроиться и идти на диалог с Москвой.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который состоится 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.