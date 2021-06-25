Отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили боязнью «показаться слабыми»

Отказ Евросоюза от саммита с российским президентом Владимиром Путиным объясняется боязнью «показаться слабыми», и Германии будет трудно преодолеть возражения Латвии, Литвы и Нидерландов против проведения встречи. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант.

Грант не исключил, что встреча между европейским и российским диалогом, возможно, могла бы привести к конструктивному диалогу Москвой и Брюсселем.

«Я думаю, что встреча все еще возможна, но, вероятно, уже только после выборов в Германии. На данном этапе, однако, она может быть омрачена президентскими выборами во Франции», — отметил аналитик. Однако конкретный исход подобной встречи и ее влияние на двусторонние отношения будут зависеть от подхода обеих сторон, добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к странам Евросоюза с инициативой организовать саммит с участием президента России, однако около десяти лидеров государств не поддержали это предложение. По данным агентства Bloomberg, выступившие против страны не одобряют либо саму идею, либо то, что ее выдвинули «в последний момент». В частности, против выступили власти Литвы, Латвии, Нидерландов, Румынии.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года, но после присоединения Крыма к России в 2014 году эта практика была приостановлена.