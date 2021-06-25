В ЕС решили продлить антироссийские санкции из-за Украины

На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе, приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на шесть месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что формальная процедура по продлению ограничительных мер стартует сразу после саммита лидеров европейских стран и завершится в ближайшие недели. Ранее эти санкции продлевали полгода назад, их действие истекает в июле.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Кроме того, главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.

Инициативу о встрече с Путиным выдвинули лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон еще 23 июня. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина, возможно, связана с минувшей встречей российского и американского лидеров в Женеве. Дипломат подчеркнул, что, вероятно, женевские переговоры восприняли в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».