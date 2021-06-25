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Кремль прокомментировал отказ ЕС провести саммит с Путиным

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Кремле с сожалением восприняли отказ ЕС провести саммит с участием президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в пятницу, 25 июня.

Песков отметил, что Путин заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к странам Евросоюза с инициативой организовать саммит с участием президента России, однако около десяти лидеров государств не поддержали это предложение. По данным агентства Bloomberg, выступившие против страны не одобряют либо саму идею, либо то, что ее выдвинули «в последний момент». В частности, против выступили власти Литвы, Латвии, Нидерландов, Румынии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Европейскому совету за отказ принять предложение канцлера Германии Ангелы Меркель по саммиту ЕС с участием российского лидера.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года, но после присоединения Крыма к России в 2014 году эта практика была приостановлена.

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