На Украине предрекли проблемы Евросоюзу из-за предложения Меркель о Путине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее предложение провести саммит Евросоюза с участием президента России Владимира Путина и предрек ЕС проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Климкин в эфире канала UkrLife заявил, что «в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». По его мнению, инициатива Меркель ведет к возвращению «к нормальности» отношений с Москвой.

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Бывший глава МИД Украины назвал оправданной и необходимой прошедшую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку там обсуждались «критические вопросы». Он также счел возможной встречу Путина с Меркель или с французским лидером Эммануэлем Макроном, если она состоится не под эгидой Евросоюза.

«Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», — заявил Климкин. По его мнению, это проблема для самого ЕС, потому что «Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», — сказал экс-министр.

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.