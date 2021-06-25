Меркель предложила новый формат переговоров ЕС с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель после отказа Совета Европейского союза (ЕС) организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным рассказала о своем предложении провести переговоры в формате «без лидеров». Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, окончательные форматы и условия переговоров с Москвой еще будут разработаны, однако они будут организованы без участия глав государств.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Кроме того, главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.

Инициативу о встрече с Путиным выдвинули лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон еще 23 июня. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина, возможно, связана с минувшей встречей российского и американского лидеров в Женеве. Дипломат подчеркнул, что, вероятно, женевские переговоры восприняли в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».