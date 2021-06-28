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Франция поддержала позицию Германии по диалогу с Россией

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Жан Кастекс
Жан Кастекс
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция поддержала предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об организации саммита Евросоюза и России для установления прямого диалога с Москвой. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, его слова передает ТАСС.

«Франция выступала в поддержку германской инициативы и разделяет позицию, о которой сейчас напомнила госпожа канцлер», — подчеркнул политик. Он отметил, что предложение немецкой стороны не имело полного успеха. Премьер-министр заключил, что Париж призывает возобновить работу по этому направлению.

Ранее Меркель призвала пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина на саммит могла быть связана с его встречей с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Уже после того, как ЕС отказал Москве в саммите, российский дипломат объяснил это русофобской политикой некоторых стран.

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