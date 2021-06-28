Меркель призвала Евросоюз противостоять Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз противостоять российскому президенту Владимиру Путину в связи с проблемой кибератак. Ее цитирует Reuters.

По мнению Меркель, Путину следует прямо сказать о том, что Россия не может рассчитывать на плодотворное сотрудничество без выполнения ряда условий. Среди них — признание ответственности за хакерские атаки на страны ЕС, в которых Запад обвиняет Москву.

Немецкий политик заявила, что подобные проблемы также стоит активно обсуждать на высшем уровне. Сейчас представители европейского объединения как раз обсуждают возможные форматы такой встречи, заключила Меркель.

Канцлер уже предлагала провести переговоры между ЕС и Россией в формате саммита, к инициативе присоединился и французский президент Эммануэль Макрон. Однако 25 июня главы государств и правительств объединения все же отвергли эту идею на саммите в Брюсселе.

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина на саммит могла быть связана с его встречей с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Уже после того, как ЕС отказал Москве в саммите, российский дипломат объяснил это русофобской политикой некоторых стран.

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