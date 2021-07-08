Глава Верховной Рады подписал закон о коренных народах

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах. Об этом сообщает «Страна.ua».

Документ передали на подпись президента Владимира Зеленского, свидетельствует информация в карточке законопроекта.

Закон о коренных народах, внесенный Зеленским, был принят 1 июля.

Согласно закону, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое, в частности, сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские не попадают под это определение, за что законопроект неоднократно критиковала Москва.

Киев называл манипуляцией утверждения, что закон приведет к дискриминации.