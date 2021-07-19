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Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 160

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Фото: David Inderlied / Getty Images
Число погибших из-за рекордного наводнения на западе Германии превысило 160 человек

Официально подтвержденное число погибших из-за рекордного наводнения на западе Германии превысило 160 человек. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на местные власти.

Основная часть погибших приходится на федеральную землю Райнланд-Пфальц, пострадали и жители Северного Рейна — Вестфаллии. Ранее сообщалось о том, что пострадали около 670 человек, более тысячи все еще числятся пропавшими без вести.

После нескольких дней затопления уровень воды начал падать. В некоторых местах начаты восстановительные работы, отмечается, что государство выделит около 400 миллионов евро немедленной помощи на восстановление инфраструктуры. Повреждены десятки улиц, домов и мостов. Отмечается, что в некоторых частях страны вода уходит медленно, и угроза для жизни местных жителей там пока еще сохраняется.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя бедствие, сказала, что «немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений».

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