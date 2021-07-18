Германию настигло новое бедствие

В городе Хюкесваген (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), произошел разлив нефти и нефтепродуктов с одного из предприятий. Власти предполагают, что экологическое бедствие настигло страну в результате подтопления и мощных селевых потоков, сообщает Bild со ссылкой на руководство Кельна.

Предполагается, что инцидент произошел из-за крупного наводнения, повредившего хранилища предприятия. Нефть поступила в главную запруду реки Вибах. Сейчас специалисты изучают пробы воды и воздуха, чтобы выявить концентрацию загрязнителей в них.

Кроме того, загрязненная вода могла попасть в локальные водохранилища, из-за чего местные власти запретили их посещать, а также купаться в них, кататься на лодках и заниматься рыбной ловлей.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии идут ливни, вызвавшие наводнение. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Число жертв наводнения в Германии выросло до 156, известно о 670 пострадавших. В полиции выразили опасения, что число погибших может увеличиться.

Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.