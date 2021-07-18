Число жертв наводнения в Германии выросло до 156

Число погибших из-за последствий наводнения на западе Германии выросло до 156. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции в Кобленце.

Только в районе Арвайлер, Рейнланд-Пфальц, число жертв стихии возросло до 110.

«Есть опасения, что погибших будет больше», — отметили в полиции, добавив, что известно о 670 пострадавших, их число также может вырасти.

Ранее преемника Ангелы Меркель, кандидата на пост канцлера Германии Армина Лашета раскритиковали за смех во время пресс-конференции, в ходе которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения, жертвами которого стали 143 жителя страны. На кадрах, которые разошлись по соцсетям, видно, как во время интервью Штайнмайера на заднем фоне Лашет в компании нескольких политиков над чем-то смеется.

Ситуация остается напряженной на границе Германии и Чехии в Саксонии. За сутки там выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Прервано железнодорожное сообщение на участке от Дрездена до Праги, отрезаны отдельные населенные пункты. Жителей призывают не спускаться в подвалы, подземные гаражи и переходы, а также избегать выхода на улицу.

Больше тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

