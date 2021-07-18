Преемника Меркель раскритиковали за смех на пресс-конференции по наводнению

Преемника Меркель Лашета раскритиковали в сети за смех на пресс-конференции по наводнению

Преемника Ангелы Меркель, кандидата на пост канцлера Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета раскритиковали за смех во время пресс-конференции, в ходе которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения, жертвами которого стали 143 жителя страны. Видеоролик опубликовали в Twitter.

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На кадрах, которые разошлись по соцсетям, видно, как во время интервью Штайнмайера на заднем фоне Лашет в компании нескольких политиков над чем-то смеется.

При этом, сам Лашет — глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия — одной из пострадавших в результате наводнения. 17 июля немецкий президент прибыл туда, чтобы обсудить разрушительные последствия стихии.

«Я действительно потерял дар речи», — написал в Twitter генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль. Другие политики призвали Лашета немедленно извиниться.

Пользователи соцсети назвали главу ХДС «невыносимым» и запустили хештег #Laschetlacht (Лашет смеется). Ему также припомнили, что он находился в окружении людей без маски и не соблюдал дистанцию.

Сам Лашет позднее извинился за неуместный смех. Он опубликовал пост в Twitter, где поблагодарил президента за визит и отметил, что «сожалеет о впечатлении», оставленным этой ситуацией.

Ранее Бавария ввела режим ЧС из-за наводнений. Прервано железнодорожное сообщение на участке от Дрездена до Праги, отрезаны отдельные населенные пункты. Жителей призывают не спускаться в подвалы, подземные гаражи и переходы, а также избегать выхода на улицу.