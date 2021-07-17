В Германии объяснили большое число жертв наводнений

Большое число жертв и ущерб наводнения в Германии объясняется тем, что оно произошло в регионах, которые в последние десятилетия не сталкивались с подобными ударами стихии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге Ральф Мерц.

Мерц пояснил, что многие люди просто не ожидали, что в их родном городе может произойти настолько мощное наводнение. «Поэтому предупреждений на домашней странице агентства по прогнозированию наводнений или в мобильном приложении было недостаточно. Мы должны быть уверены, что в такой ситуации мы сможем охватить всех людей в зоне риска наводнения и что эти люди знают об опасности, понимают, как реагировать», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что экстремальное наводнение может произойти, где и когда вы его не ожидаете.

Вся галерея «Будто бомбу сбросили» Продолжить Затопленная дорога неподалеку от Кельна Фото: Wolfgang Rattay / Reuters 1 /14

Помимо неподготовленности населения, еще одним фактором разрушительности наводнения стало то, что время для реагирования было слишком коротким. Мерц отметил, что прогнозы погоды действительно предупреждали о том, что на западе Германии ожидается выпадение осадков до 200 литров на квадратный метр. «Однако проблема катастрофического наводнения заключалась в том, что уровень воды в реках поднимался очень быстро. Местные жители сообщали, что в течение 2 часов небольшие реки с глубиной воды 0,5 метра превратились в стремительные потоки, которые вышли из берегов и глубина которых достигла уровня несколько метров», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 133. Как отмечало Bild, произошедшее наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий.