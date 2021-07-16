Мир
 
Последние новости
Все пассажиры совершившего жесткую посадку Ан-28 выжили
Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
Молния ударила пенсионера в московском парке 
Колесникова заявила о победе белорусов над безразличием к судьбе родины
После жесткой посадки Ан-28 в Томской области завели уголовное дело
На Украине проверят телеканал Фирташа из-за показа советских фильмов
В Албании рассказали об обвинениях в отношении задержанных «за шпионаж» россиян
Мировые продажи Lada взлетели
Россиянам перечислили главные опасности сайтов знакомств
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа причина наводнения в Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fanny Brodersen / Reuters
Член Партии пиратов назвал глобальные изменения климата причиной наводнения в Германии

Член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс назвал глобальные изменения климата причиной наводнения в Германии. Об этом он заявил в разговоре с телеканалом «360».

Энгельс назвал происходящее на западе страны природной катастрофой и отметил, что с каждым годом число подобных катаклизмов во всем мире только растет. «Это не такое наводнение, которое происходит у нас каждый год, весной, когда снег тает в Альпах. <…> Такого наводнения в Германии не было никогда», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, дождь был небывалой силы и моментально затопил улицы, размыл дороги и изолировал районы.

Также Энгельс подчеркнул, что главная задача человечества сегодня — защита климата.

Ранее издание Bild сообщало, что произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 100, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дождь вызвал небывалое наводнение в Германии. Люди просто не успели эвакуироваться
Синоптик назвал причины наводнения в Германии
Германия объявила режим военной катастрофы из-за наводнения
Число погибших в наводнении в Германии превысило 100 человек