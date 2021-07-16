Названа причина наводнения в Германии

Член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс назвал глобальные изменения климата причиной наводнения в Германии. Об этом он заявил в разговоре с телеканалом «360».

Энгельс назвал происходящее на западе страны природной катастрофой и отметил, что с каждым годом число подобных катаклизмов во всем мире только растет. «Это не такое наводнение, которое происходит у нас каждый год, весной, когда снег тает в Альпах. <…> Такого наводнения в Германии не было никогда», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, дождь был небывалой силы и моментально затопил улицы, размыл дороги и изолировал районы.

Также Энгельс подчеркнул, что главная задача человечества сегодня — защита климата.

Ранее издание Bild сообщало, что произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 100, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек.