Германия объявила режим военной катастрофы из-за наводнения

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Об этом сообщает издание Die Welt.

К ликвидации последствий бедствия уже привлечены 850 военнослужащих. Их число будет увеличено.

Министерство считает, что введение боевой тревоги даст войскам на местах необходимую автономность. Командиры получат возможность самостоятельно решать, куда перебрасывать технику и оборудование для борьбы со стихийным бедствием.

По последним данным, число жертв наводнения на западе Германии превысило 100. Спасательные службы пока не могут добраться до некоторых населенных пунктов, которые сильно пострадали от наводнения. В том числе из-за этого пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек.