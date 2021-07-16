Число жертв наводнения в Германии выросло до 80

Число подтвержденных жертв наводнения в Германии увеличилось до 80, пропавшими в жилом округе Арвайлер числятся более 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает Twitter-аккаунт издания Bild.

Представители местных полицейских органов опасаются, что это не итоговое число погибших, и по мере спасательных работ обнаружится больше тел. Известно о перекрытых водой дорогах и улицах — именно из-за того, что спасательные службы не могут добраться до некоторых населенных пунктов, пропавшими числятся такое большое число людей.

Власти задействовали дополнительные силы военных для устранения последствий катастрофы: известно, что за последние сутки в работу включились более 850 военнослужащих.

О более чем тысяче пропавших без вести сообщалось ранее 16 июля. Причиной наводнения стали рекордно сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов.