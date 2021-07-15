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Шесть домов рухнули из-за наводнения в Германии

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В Германии из-за наводнения рухнули шесть домов и пропали без вести десятки людей

В результате наводнения в Германии несколько человек погибли и десятки пропали без вести. Об этом сообщает местное издание Bild. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Сильные дожди пришли в Германию из-за циклона «Бернд». Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. На кадрах видно, что уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей. При этом течение несет по городу мусор и подхватывает транспортные средства. Жители подтопленных городов вынуждены пережидать непогоду на крышах своих домов.

По информации издания, в немецком городе Аденау в районе Эйфель из-за потопа рухнули шесть жилых домов. При этом еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения. Местные службы безопасности сообщили, что из-за последствий наводнения погибли как минимум семь человек. По разным данным, пропавшими без вести на данный момент числятся от 30 до 60 жителей.

В середине июня в нескольких городах Крыма также произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. Позднее потоп настиг и российский город Сочи.

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