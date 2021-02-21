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Сошедший ледник убил десятки человек в Индии

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Фото: Reuters

Сошедший ледник в штате Уттаракханд в Индии убил десятки человек. Об этом пишет издание The Hindu.

Отмечается, что только 20 февраля на гидроэлектростанции в Таповане было обнаружено пять тел, четыре из которых были опознаны. По последним данным, всего обнаружено 67 тел и 28 частей тел. Из них 37 тел были опознаны. Пропавшими без вести числятся 137 человек.

Сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC в Таповане. Когда там началось наводнение, в техническом туннеле находились 30-35 человек.

12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают искать тела вдоль рек. Отмечается, что в поисковой операции участвуют национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.

7 февраля сообщалось о 150 пропавших и семерых погибших, чья смерть была подтверждена. Речь идет о рабочих гидроэлектростанции «Ришиганга». С ними не могут установить связь.

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