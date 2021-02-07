Мир
 
Последние новости
Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого экс-главы села с ОМОН
Московский театр объяснил ожог глаза у школьника во время спектакля
В Москве школьник ослеп после похода в театр 
30-летний футболист покончил с собой
В РФПИ анонсировали регистрацию «Спутника V» в 25 странах
Японские националисты устроили акцию протеста у посольства России из-за Курил
Россиянам назвали два условия для возвращения курса доллара к 73 рублям
В России семья погибла от отравления угарным газом в квартире
Глава МИД Украины предрек месть России за закрытие оппозиционных телеканалов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Индии после схода ледника пропали 150 человек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В Индии более 150 человек пропали после схода ледника в штате Уттаракханд. Об этом 7 февраля сообщает The Hindustan Times.

Речь идет о рабочих гидроэлектростанции «Ришиганга». С ними не могут установить связь.

По данным властей, жертвами стихии могут стать от 100 до 150 человек.

В поисках пропавших участвуют несколько спасательных команд. Индийская армия задействовала технику и войска для помощи местным властям.

Сход ледника вызвал наводнение.

Ранее ученые Лидского университета в Великобритании установили, что скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Many feared dead, missing after Chamoli glacier burst: What we know so far
Изменение климата достигло катастрофических масштабов
Оценены катастрофические последствия от изменения климата