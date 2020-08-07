Названо окончательное число жертв авиакатастрофы в Индии

Число погибших в результате жесткой посадки самолета в Индии возросло до 16 человек. Окончательное число жертв авиакатастрофы назвали в Генеральном управлении гражданской авиации, сообщает Asian News International в своем Twitter.

Спасательные работы на месте происшествия в настоящее время завершены. Всех пострадавших доставили в больницы в городах Малаппурам и Кожикоде. Травмы получили около 120 человек. Россиян среди пассажиров лайнера не было, добавили в генконсульстве России, передает ТАСС.

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в 19:45 по местному времени, он следовал рейсом Дубай — Кожикоде. При посадке лайнер развалился на части. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.

Крушение самолета Air India Express в Индии могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала, где произошла катастрофа, на протяжении последних суток шел сильный дождь, из-за которого в нескольких районах были наводнения и оползни. Точная причина будет уточнена после того, как власти проведут расследование обстоятельств крушения.