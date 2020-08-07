Стало известно о погибших в результате авиакатастрофы в Индии

Стало известно о погибших в результате крушения самолета в индийском городе Кожикоде. Об этом сообщает SV News в Twitter.

Как минимум три человека, включая пилота, погибли. Reuters со ссылкой на местную полицию пишет, что 35 человек ранены. Уточняется, что всего на борту находились 184 человека, включая 10 несовершеннолетних и 6 членов экипажа.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India Express выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Он следовал рейсом Дубай — Кожикоде. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, что самолет развалился на части. Вокруг него собралась толпа, фюзеляж поливают водой, чтобы он не загорелся.