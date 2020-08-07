Названа возможная причина крушения самолета в Индии

Крушение самолета Air India Express в Индии могло произойти из-за погодных условий. Эту причину назвал представитель компании, передает NDTV.

В провинции Керала, где произошла катастрофа, на протяжении последних суток шел сильный дождь, из-за которого в нескольких районах были наводнения и оползни. Вероятно, из-за погоды самолет и занесло во время посадки, предположил представитель Air India Express.

Причина будет уточнена после того, как власти проведут расследование обстоятельств крушения. На месте катастрофы уже идут операции по спасению пассажиров.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India Express выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Он следовал рейсом Дубай — Кожикоде. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, что самолет развалился на части. Вокруг него собралась толпа, фюзеляж поливают водой, чтобы он не загорелся.

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