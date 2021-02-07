Число пропавших без вести после схода ледника в Индии выросло

Число пропавших без вести после схода ледника в индийском штате Уттаракханд увеличилось до 170. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный центр по управлению бедствиями.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления

Ранее сообщалось о 150 пропавших и семи людях, чья гибель была подтверждена. Речь идет о рабочих гидроэлектростанции «Ришиганга». С ними не могут установить связь.

Сошедший ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию. Из района ЧП были эвакуированы жители деревень, расположенных ниже по течению.

Парижское соглашение по климату 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.