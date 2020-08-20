Сильнейшее за десятилетия наводнение произошло в Китае

Проливные дожди в юго-западной части Китая привели к сильнейшим за последние десятилетия наводнениям, сообщает канал EuroNews.

Более 128 тысяч жителей города Чунцин эвакуированы, его улицы возле реки Янцзы затоплены. По меньшей мере два человека погибли, как минимум трое числятся пропавшими без вести. В провинциях Хубэй и Сычуань в связи с катаклизмом объявлен высочайший уровень метеотревоги.

Отмечается, что на находящейся неподалеку плотинной гидроэлектростанции «Три ущелья» зафиксирован самый высокий уровень воды за 14 лет с момента ее постройки, наводнение считают самым сильным в этом регионе с 1981 года.

По данным из репортажа, вода угрожает историческому храмовому комплексу и знаменитой огромной статуе Будды, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее в августе, стихийные бедствия на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали тяжелым ударом по китайской экономике.