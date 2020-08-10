По второй экономике в мире нанесен новый удар

Сильное наводнение уничтожило тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Китае. Фермеры понесли огромные убытки, поскольку осадки погубили урожай риса, сои и кукурузы, пишет CNN.

Наводнение нанесло новый удар по второй экономики мира и стало худшим из того, что пережила страна за последние годы, отмечает издание. Министерство по чрезвычайным ситуациям оценивает прямой экономический ущерб в 21 миллиард долларов, пострадали около 55 миллионов человек.

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Утверждается, что напряженные отношения между Китаем и большей частью стран Запада, а также пандемия коронавируса могут затруднить импорт продуктов питания в страну. Между тем ситуация с наводнением может вскоре усугубиться: большую часть августа ожидаются сильные дожди.

По мнению аналитиков Nomura, если они не прекратятся к концу месяца, рост сельского хозяйства может упасть почти на процентный пункт с июля по сентябрь, что эквивалентно 1,7 миллиарда долларов. Аналитики китайской брокерской фирмы Shenwan Hongyuan подсчитали, что страна может потерять 11,2 миллиона тонн продовольствия по сравнению с прошлым годом.

Эксперты уже отмечают рост цены на кукурузу, в прошлом месяце она была на 20 процентов выше, чем год назад. Выросла и стоимость сои. Пекин отреагировал на кризис попытками стабилизировать цены и увеличить предложение, в том числе за счет использования стратегических запасов.

На фоне пандемии коронавируса в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента, однако во втором квартале началось восстановление. Экономика Китая за этот период увеличилась на 3,2 процента.