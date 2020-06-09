США насолят Китаю по-новому

США смогут насолить Китаю и его экономике по-новому, пишет CNBC. К торговой войне и санкциям в отношении Huawei добавится негативный эффект от слишком быстрого снятия ограничений в Соединенных Штатах.

Аналитик Deutsche Bank Майкл Спенсер называет Китай «одной из немногих экономик, которые сегодня все еще могут расти». Ожидается, что ВВП по итогам второго квартала (с апреля по июнь) увеличится на 5-6 процентов. В стране практически полностью восстановился внутренний спрос, к нормальным показателям возвращаются продажи автомобилей и недвижимости.

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Однако главную опасность для Китая по-прежнему представляют США, отмечает экономист. Власти страны во главе с президентом Дональдом Трампом слишком сильно спешат снять введенные из-за коронавируса ограничения и тем самым провоцируют появление второй волны эпидемии.

В итоге ограничительные меры придется восстановить, что приведет к дополнительному спаду и новому витку безработицы. Китай напрямую зависит от экономики США, поскольку его экспортные поставки во многом завязаны именно на американский рынок. Таким образом, его продукция вновь может оказаться невостребованной.

Также это ставит под угрозу выполнение «первой фазы» торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, заключенной в январе. По ее условиям, Китай обязался закупать больше американских товаров, в основном продовольственных.

Однако из-за общего спада экономик двух стран прописанные в соглашении показатели рискуют остаться недостигнутыми, что открывает простор для дальнейшего противостояния, в том числе в преддверии выборов президента в США.

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