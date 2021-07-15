Число жертв наводнения в Германии достигло 42

Число жертв наводнения на западе Германии, произошедшего после рекордно сильных дождей, достигло 42. Это самое смертельное наводнение в стране за много десятилетий, передает издание Bild у себя в Twitter.

«Наводнение унесло уже 42 человеческих жизни. От 50 до 70 человек до сих пор числятся пропавшими без вести», — сообщило издание. Известно, что наводнение затронуло соседнюю Бельгию — там погибли по меньшей мере четыре человека. Оно также коснулось Нидерландов и Люксембурга.

На произошедшее отреагировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Я потрясена катастрофой и числом людей, пострадавших от наводнения. Выражаю соболезнования близким погибших и пропавших и благодарю спасателей и экстренные службы», — заявила она.

Сообщается, что вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. К спасательным операциям подключили армию — в работах принимают участие около 400 военнослужащих.