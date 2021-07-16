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В Германии более тысячи человек пропали без вести после наводнения

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Фото: @NicosPanoptikum
Власти округа в Германии сообщили о 1,3 тысячах пропавших без вести после наводнения

Власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что более тысячи человек пропали без вести после сильного наводнения. Об этом сообщила пресс-служба округа, передает ТАСС.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время», — говорится в заявлении.

Число погибших достигло 58 человек. Сложная обстановка в регионе сохраняется, поэтому делать выводы относительно ситуации преждевременно.

Ранее издание Bild сообщало о 42 жертвах наводнения. Оно стало самым смертельным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. К спасательным операциям подключили армию — в работах принимают участие около 400 военнослужащих.

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