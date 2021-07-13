Нерест русской горбуши отравил реки в Норвегии

Нашествие и массовая гибель русской горбуши у побережья Норвегии привела к тому, что трупы умерших рыб отравили воды рек. Об этом пишет издание VG со ссылкой на местные власти.

Горбуша, или тихоокеанский лосось, живет меньше, чем другие рыбы, которые обычно обитают в этих реках. Она поднимается вверх по течению для нереста, а затем умирает — и тысячи рыбьих трупов уносит обратно к морю, отравляя все вокруг.

Норвежские власти субсидируют рыбакам ловлю горбуши в огромных объемах, но этого не хватает, чтобы справиться с кризисом. Эта рыба — самый многочисленный вид лосося, и в Норвегии в этом сезоне ее настолько много, что некуда девать: горбушу раздают местному населению бесплатно. Рыболовным организаторам временно выдали разрешение на сброс собранной рыбы в море.

«Мы обсуждали нашествие горбуши в 2017 и 2019 годах. Но то, что было тогда, ни в какое сравнение не идет с нынешним наплывом», — приводит издание слова главы Охотничьего и рыболовного союза страны Видара Исаксена.

Произошедшее предвидели норвежские рыбаки: в июне многие из них сообщили, что напуганы необычным количеством горбуши — ее конкуренция с атлантическим лососем способна привести к экологическому дисбалансу и подорвать рыбную ловлю в регионе.