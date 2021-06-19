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Норвежские рыбаки запаниковали из-за нереста русской горбуши

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Фото: Globallookpress

Нерест горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков. Один из них пожаловался, как вместо лосося выловил больше 30 тушек горбуши, которая после нереста уйдет в реки погибать и тем может загрязнить их, пишет портал nrk.no.

Норвежский портал NRK сообщил о местном рыбаке Александре Андре Йенссене, который решил с сыном пойти на лосося, но наловили они только 35 рыбин горбуши. По словам мужчины, горбуша вкусная рыба, но из-за ее количества может произойти экологическая катастрофа, так как после нереста она уходит в реки и погибает там.

По словам эксперта-ихтиолога Хенрика Бернтсена, горбуша — это тихоокеанский лосось, которого в 1950 годы СССР растил в Северном Ледовитом океане. Рыба долго почти не разводилась, улов не превышал пары сотен рыб, пока в какой-то момент популяция не явилась в неожиданном масштабе — 2017 году улов достиг 17 тысяч рыбин, в 2019 — 20 тысяч рыб. В экосистеме конкурентами горбуши являются атлантические лосось и форель.

«Если тысячи горбуш поднимутся в верховья вместе с парой сотен лососей, будет соревнование за еду с неудачным исходом. Потом горбуша даст миллионы мальков, которые будут бороться за пищу и пространство с мальками других лососей», — пояснил ихтиолог. Кроме того, у горбуши короткий жизненный цикл — живет два года и погибает после нереста, засоряя реки. А это может привести к замору лосося. Для регулирования ситуации отлов горбуши усилили, а рыбаков попросили не паниковать, рыбачить и свою добычу регистрировать.

В апреле стало известно, что мировая индустрия производства лосося оказалась под угрозой гигантских убытков. Из-за деятельности человека самые популярные виды лососевых рискуют повторить судьбу речных видов красной рыбы, резко сократив свою популяцию.

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