Крупный производитель рыбных консервов пожаловался на массовую подделку сайры

Крупная приморская компания «Доброфлот» пожаловалась на массовую фальсификацию консервов из сайры. Об этом сообщает РБК.

Управляющий группы Александр Ефремов пояснил, что компания является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру. По его словам, «кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — указал менеджер, предположив, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру дешевой сельдью.

Общий же процент фальсификата на полках может достигать 54 процентов. В абсолютных числах это 1,4 миллиона банок в месяц.

В связи с этим компания 4 июня направила соответствующую жалобу в Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства рассказали изданию, что из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов в 2020 году фальсификатом оказались только 11 образцов.

7 июня стало известно, что 98 процентов россиян считают безопасность продуктов важным фактором, однако около 30 процентов признались, что купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым.

В декабре года эксперты Роскачества решили научить россиян выбирать вкусные рыбные консервы. По словам специалистов, в первую очередь необходимо изучить этикетку и маркировку на консервной банке. На ней должны быть указаны дата и место производства, название производителя и продукта, код товара, его масса, состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения. Консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период интенсивного лова лососевых — с июля по октябрь, сообщили специалисты. При выборе консервов из сельди нужно помнить, что ее вылов происходит с октября по декабрь. «Это своего рода гарантия, что они [консервы] выработаны из свежевыловленного сырья», — пояснили эксперты. От сезона вылова зависит вкус консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития, что отражается на содержании в ней жира и белка.