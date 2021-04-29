Четверть сливочных сосисок в России оказались небезопасны

Каждая четвертая марка сливочных сосисок в России производится с нарушениями по безопасности, более высокая цена не всегда свидетельствует о лучшем качестве. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Эксперты проверили 20 популярных марок по 145 параметрам. Им удалось обнаружить даже один прямой фальсификат. В сосисках «Великолукского мясокомбината» ДНК крупного рогатого скота (говядина по ГОСТу обязана входить в сливочные сосиски) не обнаружено вовсе, продукт содержит только свинину.

В других марках говядина присутствует. Но, например, в продукции «Губкинского мясокомбината» или «Мясницкого ряда» ее столько же, сколько в товаре от «Мясного дома Бородина», хотя стоимость различается в два-три раза.

В сосисках «Атрус» из Ярославской области найдены клостридии — спорообразующие микроорганизмы, возбудители ботулизма, способные вырабатывать токсины, устойчивые при тепловой обработке.

В сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский» и «Черкизово» также есть превышение по количеству микроорганизмов, что может объясняться несколькими причинами. Проблемы могли возникнуть из-за условий хранения и по причине плохого санитарного состояния производства.

Марки «Мясницкий ряд», «Клинский», «Черкизово», «Иней», «Стародворье» и «Омский бекон» содержат крахмал, что не допускается ГОСТом, однако соответствует собственным техническим условиям производителя.

В результате единственной маркой, которая соответствует всем требованиям законодательства и опережающего стандарта Роскачества, оказались сливочные сосиски «Дымов».

Ранее эксперты Роскачества проверили импортные вина, представленные на прилавках российских магазинов, и составили антирейтинг.