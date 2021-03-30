Названы худшие импортные вина в России

Эксперты Роскачества проверили импортные вина, представленные на прилавках российских магазинов, и составили антирейтинг, назвав худшие продукты. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1000 рублей. Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии, в частности, красное полусладкое «Киндзмараули». Также в антирейтинге оказалось сербское полусладкое вино Броjаница Вранц, в нижней части рейтинга оказалось и вино игристое «Лыхны» из Абхазии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti.

Ранее в марте эксперты Роскачества проверяли розовое вино. Среди сухих розовых вин в пятерку лучших вошли Chateau Tamagne Fleurs Du Sud компании «Кубань вино», Каберне Фран от бренда Fanagoria, «Высокий берег Цвайгельт», вино мерло Chateau Tamagne от «Кубань Вино» и напиток «Розовое из Красного» от «Мысхако». Среди полусухих розовых вин лучшим стало крымское Alma Valley. Summer Wine урожая 2019 года.

Самой высокой оценки из полусладких розовых вин удостоился напиток Azov Vine Ballet из Краснодарского края.