Россиян научили дарить вино на Новый год

Роскачество составило инструкцию (есть в распоряжении «Ленты.ру») по выбору вина в качестве подарка на Новый год. Россиян научили обращать внимание на важные аспекты, связанные с качеством алкогольного напитка.

Эксперты Роскачества советуют обращать внимание на качество вина, а не на упаковку или дополнительные условия, предлагаемые магазинами, например бесплатные бокалы. Вместо упаковки предлагается рассказать адресату подарка историю конкретного напитка.

Непосредственно перед Новым годом специалисты советуют дарить игристые вина. Также следует обращать внимание на этикетку: в соответствии с принятым в этом году законом, производитель обязан указывать на ней, что продукт не является вином, если в нем присутствуют вода, ароматизаторы или красители.

Также Роскачество советует ориентироваться на рейтинг «Винного гида России». Высокие позиции в нем традиционно занимают игристые вина под брендами «Золотая Балка», «Шато Тамань», «Мысхако» и «Фанагория». Цена продукции большинства участников не превышает 500 рублей, что делает российские игристые вина более привлекательными по сравнению с зарубежными.