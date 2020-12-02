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Названо лучшее сливочное масло

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Фото: Елена Горбачева / «Коммерсантъ»

Эксперты Роскачества провели исследование сливочного масла, которое продается в российских супермаркетах, и назвали лучшие бренды. Об этом говорится в результатах проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили сливочное масло жирностью 82,5 процента семи торговых марок: «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зеленое». Эксперты установили, что все проверенные образцы изготовлены без добавления растительных жиров, консервантов или красителей. Масло приготовлено из свежих пастеризованных сливок.

Лучшими были признаны продукты марок «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зеленое». В масле бренда «Избенка» эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Их наличие может быть связано с санитарными условиями на производстве, нарушением режима хранения, транспортировки и реализации товара.

В 2016 и 2018 годах исследованные образцы уже проходили проверку. Тогда у масла «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса» и «Село Зеленое» нашли нарушения, среди которых эксперты называли слабую термоустойчивость, недостоверность маркировки, а также наличие дрожжей и кишечной палочки.

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