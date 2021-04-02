Названы лучшие антисептики

Роскачество изучило 20 антисептиков и назвало лучшие. На Знак качества могут претендовать пять российских марок: «Септима», «Текомхим», Aquaprof, Deonica и Lafitel. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Отмечается, что большинство производителей предоставили неполную, недостоверную или вводящую в заблуждение информацию в маркировке, в частности, по содержанию спирта. Соответствуют требованиям по содержанию этилового спирта марки Dettol и Garnier, по содержанию изопропилового — «Текомхим» и Klatz.

В Роскачестве рассказали также, что гели торговых марок «Валдайская косметика», «Септима», Aura, Dettol, Deonica, Dr.Safe, Garnier, Klatz и Lafitel гарантированно действуют в течение пяти часов и уничтожают более чем 99 процентов бактерий. Самыми «нестойкими» оказались Asepticum, Floressan Sterilin, «Дай пять!» и Zero.

Ранее Роскачество выступило с инициативой наносить на лицевую сторону упаковки информацию о том, что средство, содержащее менее 70 процентов спирта, не предназначено для борьбы с коронавирусной инфекцией. Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

Объем выпуска антисептиков в России составляет около 300 тысяч литров в сутки, а число производителей равно 60. Эксперты прогнозируют рост объемов потребления к 2024 году в 2,5-5 раз.