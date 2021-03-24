Эффективность большинства антисептиков в России оказалась недоказанной

Оригинальных дезинфицирующих средств на российском розничном рынке практически нет, эффективность большинства оказалась не доказана. Об этом говорится в сообщении Роскачества (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Все антисептики на рынке делятся на дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическую продукцию с заявленными бактерицидными свойствами. К последним относятся гели, спреи, одноразовые влажные салфетки. Однако эти средства не тестируются на предмет эффективности против бактерий и вирусов, отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Кроме того, чтобы снизить себестоимость, состав парфюмерно-косметической продукции могут изменять, сокращая содержание спирта ниже рекомендованного Роспотребнадзором (70 процентов). Роскачество предлагать ввести обязательное подтверждение таких сообщений на маркировке, как «защита на 99,9 процентов», «уничтожает 99 процентов бактерий и вирусов» и подобное.

Ведомство считает нужным наносить на лицевую сторону упаковки информацию о том, что средство, содержащее менее 70 процентов спирта, не предназначено для борьбы с коронавирусной инфекцией. Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

Объем выпуска антисептиков в России составляет около 300 тысяч литров в сутки, а число производителей увеличилось до 60. Эксперты прогнозируют рост объемов потребления к 2024 году в 2,5-5 раз за счет изменений в гигиеническом поведении людей как в быту, так и в общественных местах.

При применении антисептика риск заражения через руки понижается, отмечают эксперты. Они советуют выбирать санитайзер на основе спирта и с ухаживающими добавками.