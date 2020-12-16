Россиян научили выбирать вкусные рыбные консервы

Эксперты Роскачества решили научить россиян выбирать вкусные рыбные консервы. Инструкция по тому, как отличить хороший товар от плохого, поступила в «Ленту.ру».

По словам специалистов, в первую очередь необходимо изучить этикетку и маркировку на консервной банке. На ней должны быть указаны дата и место производства, название производителя и продукта, код товара, его масса, состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения.

Консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период интенсивного лова лососевых — с июля по октябрь, сообщили специалисты. При выборе консервов из сельди нужно помнить, что ее вылов происходит с октября по декабрь. «Это своего рода гарантия, что они [консервы] выработаны из свежевыловленного сырья», — пояснили эксперты. От сезона вылова зависит вкус консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития, что отражается на содержании в ней жира и белка.

В Роскачестве предостерегли от покупки консервов во вздутых банках. Такая деформация упаковки может говорить о микробиологическом бомбаже (скапливании газов внутри из-за плохого сырья, нарушения режима стерилизации или герметичности банки). Также вздутие консервной банки может быть свидетельством физического или химического бомбажа. Первый возникает при замораживании и последующем размораживании консервов, а второй становится следствием выделения водорода из-за взаимодействия между металлом стенок банок и кислотами, содержащимися в продукте.

Также не стоит принимать в пищу консервы с кислым вкусом и запахом, рыбу с повышенным водным отстоем, консервы, в которых есть белковый налет или потемнение внутренней поверхности банки.