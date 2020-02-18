Названы лучшие оливки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование оливок без косточек. В тестировании приняла участие продукция марок Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

При проверке эксперты не нашли ни пестицидов, ни консервантов, а содержание токсичных элементов находится на низком уровне. По ГОСТу в банке должно быть не менее 50 процентов оливок, но участники теста в эти правила не вписались. Больше всего оливок в Maestro de oliva (44 процента), меньше всего — в Ideal (34 процента). В итоге к покупке рекомендовали все марки, но, комментируя вкус, специалисты отметили, что оливки Maestro de oliva недостаточно упругие.

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В конце января «Росконтроль» проверял кильку в томате. В тестировании приняла участие продукция брендов «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок» и «5 морей». Все консервы рекомендовали к покупке.

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