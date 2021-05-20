Российское мороженое в 90 процентах случаев оказалось некачественным

Более чем 90 процентов мороженого в России выпускается производителями с нарушениями качества, сообщает организация «Общественная потребительская инициатива».

Там провели мониторинг качества мороженого с помощью независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества. По его итогам выяснилось, что лишь 10 процентов сладкой продукции оказалось полностью качественным.

Нарекания были к лакомствам известных производителей: «Айсберри» («Вологодское мороженое»), «Русский холодъ», «Чистая линия», «Юнилевер» и других.

Чаще всего в некачественном мороженом выявляли антибиотики в составе, недостаточную жирность, наличие крахмала, бактерии группы кишечной палочки, заниженный по сравнению с указанным на упаковке вес, наличие в составе растительных жиров.

ОПИ отмечает, что такие обстоятельства свидетельствуют о масштабной и систематической фальсификации мороженого и введении потребителей в заблуждение. Там считают необходимым усилить ответственность производителей за нарушения, так как нынешних штрафов и конфискации продукции недостаточно.

В организации советуют быть максимально внимательными при покупке мороженого. Они направили обращения к регуляторам рынка с просьбой ускорить процесс внедрения маркировки.

Обязательная маркировка мороженого в России должна быть введена с 1 июня. На фоне этого 40 процентов производителей предупредили, что не могут уложиться в срок, что приведет к дефициту мороженого в магазинах.