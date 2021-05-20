Экономика
 
Последние новости
Кремль заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским
Российскому легкоатлету-рекордсмену разрешили выступать за другую страну
Режиссеру «Отряда Самоубийц» поступили угрозы убийством от фанатов франшизы
Зеленский рассказал о реакции России на создание международной площадки по Крыму
Обама назвал Трампа расистской свиньей и был уличен
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты за границу
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Высокопоставленные чиновницы Минпромторга задержаны по подозрению в махинациях
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Россияне оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19
Новости партнеров

Российское мороженое в 90 процентах случаев оказалось некачественным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Елена Волжанкина / «Коммерсантъ»

Более чем 90 процентов мороженого в России выпускается производителями с нарушениями качества, сообщает организация «Общественная потребительская инициатива».

Там провели мониторинг качества мороженого с помощью независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества. По его итогам выяснилось, что лишь 10 процентов сладкой продукции оказалось полностью качественным.

Нарекания были к лакомствам известных производителей: «Айсберри» («Вологодское мороженое»), «Русский холодъ», «Чистая линия», «Юнилевер» и других.

Чаще всего в некачественном мороженом выявляли антибиотики в составе, недостаточную жирность, наличие крахмала, бактерии группы кишечной палочки, заниженный по сравнению с указанным на упаковке вес, наличие в составе растительных жиров.

ОПИ отмечает, что такие обстоятельства свидетельствуют о масштабной и систематической фальсификации мороженого и введении потребителей в заблуждение. Там считают необходимым усилить ответственность производителей за нарушения, так как нынешних штрафов и конфискации продукции недостаточно.

В организации советуют быть максимально внимательными при покупке мороженого. Они направили обращения к регуляторам рынка с просьбой ускорить процесс внедрения маркировки.

Обязательная маркировка мороженого в России должна быть введена с 1 июня. На фоне этого 40 процентов производителей предупредили, что не могут уложиться в срок, что приведет к дефициту мороженого в магазинах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян успокоили насчет дефицита мороженого
США бросились закупать российское мороженое
Россиянам предсказали рекорд по потреблению мороженого
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
06:4812 мая

На борьбу с мусором запросили миллиард рублей

16:1018 мая

В Минфине рассказали о самой страшной угрозе для россиян

15:1718 мая

В России призвали «покусывать» экосистемы крупных компаний

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
15:0818 мая

При поддержке МСП Банка самозанятый из Читы расширит хлебопекарное производство

15:5218 мая

«ВТБ Капитал Инвестиции» признаны лучшим брокером в России по уровню сервиса

15:4918 мая

Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на башнях РТРС

Экономика00:01 7 апреля

Чужими руками

Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
14:2218 мая

Выдавшие себя за Маска мошенники украли миллионы долларов

13:4118 мая

Подсчитано число банковских клиентов-миллионеров в России

10:5518 мая

Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

Россия
Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
В Госдуме оценили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов
В России стартовал очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Москалькова предложила амнистировать осужденных по нетяжким статьям
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
В Израиле назвали сроки операции в секторе Газа
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
В Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Российское мороженое в 90 процентах случаев оказалось некачественным
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Россиян оценят по единому кредитному рейтингу
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
В Кремле оценили влияние США на «Северный поток-2»
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производство пребиотиков из топинамбура
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Московский прокурор выпал из окна
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»
Okko представил новый комедийный сериал «Стриптизеры»
Око за оком
 
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Завод по производству виски нанял на работу собаку
Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Все материалы
ГИБДД выступила за скоростной лимит 30 км/ч на некоторых улицах Москвы
Голая сила: что такое нейкед-байк
Знакомимся с мощью и высокими технологиями двухколесных уличных бойцов
У Ford F-150 появилась электрическая версия
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
Россия вернет пошлину на ввоз электромобилей
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше срока
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы